Demo Tolak Hasil Pemilu 2024 di Depan KPU RI: Hasilnya Rekayasa

JAKARTA - Sejumlah massa aksi yang ada di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meneriakkan penolakan hasil Pemilu 2024 yang baru saja diumumkan oleh KPU, Rabu (20/3/2024) malam.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, para pengunjuk rasa satu per satu mencurahkan isi hatinya yang menolak hasil pemilu 2024.

"Apapun hasil yang diumumkan oleh KPU, saya tidak percaya, lebih baik pemilu diulang, kami tidak percaya dengan hasilnya," kata salah satu pengunjuk rasa saat berorasi di depan Kantor KPU RI.

BACA JUGA: KPU Skors Sidang di Tengah Penetapan Hasil Pemilu 2024

Alasan mereka menolak hasil pemilu salah satunya karena mereka menemukan catatan cacat di Sirekap sebanyak 150 ribu data yang salah input.

"Ada catatan sirekap 150 ribu yang salah input, sata menilai pilpres ini hasilnya rekayasa, pemilu brutal, pemilu sadis yang pernah ada," ucap pengunjuk rasa lainnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 untuk 38 Provinsi Indonesia dan Luar Negeri, Rabu (20/4/2024). Dari jumlah suara keseluruhan pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang pilpres 2024.