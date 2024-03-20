Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Menang Pemilu 2024, Lagu Oke Gas Diputar di Rumah Kertanegara

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:31 WIB
Prabowo-Gibran Menang Pemilu 2024, Lagu Oke Gas Diputar di Rumah Kertanegara
Pendukung Prabowo-Gibran bersorak di Rumah Kertanegara diiringi lagu Oke Gas (Foto : MPI)
JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pemilu 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh KPU di 38 provinsi Indonesia dan pemilihan di luar negeri.

Diketahui, Prabowo bersama dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan ketua umum partai koalisi melakukan buka puasa bersama, sekaligus memantau perhitungan suara nasional oleh KPU.

Saat Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari membacakan hasil rekapitulasi, relawan terus bersorak. Mereka memang sengaja menunggu di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta.

Bahkan, setelah KPU mengumumkan hasil bahwa paslon nomor urut 2 keluar sebagai pemenang Pilpres 2024, lagu 'Oke Gas' pun langsung diputar, dan disambut sorak sorai relawan yang hadir.

Terlihat, para relawan bersemangat untuk berjoget bersama, tidak sedikit dari mereka sengaja menggunakan atribut seperti bandana berwajah Prabowo-Gibran, hingga baju khas relawan berwarna biru muda.

