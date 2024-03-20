Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: Berbagai Kekurangan Pilpres 2024 Ditemui Jauh Sebelum Pencoblosan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |23:07 WIB
Cak Imin: Berbagai Kekurangan Pilpres 2024 Ditemui Jauh Sebelum Pencoblosan
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons hasil pengumuman resmi KPU RI yang menempatkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di posisi kedua dengan 40.971.906 atau 24,94 persen.

Cak Imin merasakan sepanjang perjalanan Pilpres 2024, pihaknya menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini.

“Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum hari pencoblosan, mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara, dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik,” kata Cak Imin dalam video tayangan virtual Sikap AMIN, Rabu (20/3/2024) malam.

Cak Imin menambahkan sejak maju dalam kontestasi pasangan AMIN membawa misi perubahan, menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi serta menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara pada AMIN.

Karena itu, pihak Timnas AMIN akan memperjuangkan suara rakyat dengan mendorong Tim Hukum Timnas AMIN untuk maju ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Maka, demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta Tim Hukum Timnas AMIN untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi selama proses Pilpres kali ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
