INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Nasdem Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Terima Hasil Pilpres dan Pileg 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |23:14 WIB
Nasdem Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Terima Hasil Pilpres dan Pileg 2024
Partai Nasdem terima hasil Pemilu 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai NasDem menyatakan telah menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Untuk itu, Partai MasDem mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Pernyataan itu, disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam jumpa pers menanggapi hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang diumumkan KPU di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

"Partai Nasdem menyatakan menerima hasil Pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Surya Paloh.

Selain itu, Surya Paloh juga menyampaikan NasDem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 beserta tiga Paslon yang telah mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.

"Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024," ujar Surya Paloh.

