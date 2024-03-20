Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan: Pemimpin yang Lahir dari Kecurangan Ciptakan Kebijakan Tidak Adil

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |23:22 WIB
Anies Baswedan: Pemimpin yang Lahir dari Kecurangan Ciptakan Kebijakan Tidak Adil
Anies Baswedan (Foto : Tangkapan Layar)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons hasil Pemilu 2024 dalam siaran secara virtual. Di mana Anies mengatakan, calon pemimpin yang lahir dari kecurangan akan menciptakan kebijakan yang tidak adil untuk masyarakat Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan dalam akun YouTube resminya menanggapi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait hasil rekapitulasi Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024) malam.

“Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan dan kita tak ingin ini terjadi di Indonesia,” ujar Anies Baswedan.

Anies melihat dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika rakyat melihat ketidaknormalan dan penyimpangan maka langkah yang harus dilakukan bukan dengan melakukan agitasi kepada publik.

“Maka langkah yang kita lakukan bukanlah marah-marah dan melakukan agitasi kepada publik, namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, organisasi, negara yang modern, yang matang, yang beradab," jelas Anies Baswedan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2024 di Kantor KPU RI, Menteng Jakarta Pusat pada Rabu (20/3/2024) malam.

Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara.

