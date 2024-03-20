Anies-Cak Imin Bakal Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK

JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) mendorong Tim Hukum Nasional (THN) untuk maju ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu untuk menyampaikan kekurangan dan penyimpangan Pilpres 2024 serta memperjuangkan puluhan juta suara rakyat untuk pasangan AMIN.

“Maka, demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta Tim Hukum Timnas AMIN untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi selama proses Pilpres kali ini,” kata Cak Imin dalam video tayangan virtual Sikap AMIN, Rabu (20/3/2024) malam.

Cak Imin merasakan sepanjang perjalanan Pilpres 2024, pihaknya menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini.

“Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum hari pencoblosan, mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara, dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik,” tuturnya.

Sebagai informasi, Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bakal mendatangi MK dengan agenda pendaftaran permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor 360/2024 tentang penetapan hasil Pemilu 2024 pada Kamis (21/3) pagi.