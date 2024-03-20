Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1.910 Polisi Jaga KPU Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |11:01 WIB
1.910 Polisi Jaga KPU Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Polri mengerahkan 1.910 personel untuk melakukan pengamanan dari massa yang akan unjuk rasa di tengah sidang hasil penghitungan suara Pemilu 2024 yang rencananya akan disampaikan hari ini di KPU RI, Rabu (20/3/2024).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, sebanyak 1.910 personel mengamankan kawasan KPU RI. Selain itu, akan ada 1.145 personel mengamankan kawasan DPR RI.

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI. Kami melibatkan 1.910 personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR," kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sementara itu, untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI dan KPU RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

Jika nantinya jumlah massa di depan DPR/MPR RI cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua.

"Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi dan juga di sekitaran KPU RI akan di berlakukan rekayasa lalu lintas bilamana eskalasi massa meningkat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
