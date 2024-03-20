16 Orang Ditangkap saat Demo di DPR dan KPU Kemarin

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan dan memeriksa 16 orang dalam aksi demonstrasi yang berujung pengerusakan yang terjadi pada Selasa 19 Februari 2024. Sebanyak 16 orang tersebut, 8 orang diamankan akibat kericuhan di kawasan depan DPR/MPR dan 8 orang atas peristiwa di kawasan depan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dari lokasi aksi unjuk rasa di KPU ada 8 orang, yang dilakukan pemeriksaan. Aksi unras (unjuk rasa) di Gedung DPR RI ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan untuk didalami secara simultan oleh petugas kepolisian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Rabu (20/3/2024).

BACA JUGA: Polisi Kejar KKB Penyerang 2 Polisi di Paniai Papua

Lebih lanjut dia mengatakan pemeriksaan terhadap 16 orang tersebut dilakukan atas pertimbangan berbagai hal. Setelah aksi tidak lagi kondusif dan melakukan perusakan, polisi melalui Kapolres melakukan imbauan untuk membubarkan diri.

"Ada perusakan fasilitas umum dilakukan upaya imbauan berkali-kali oleh Kapolres Metro Jakpus. Jam 19 jam 20 dilakukan imbauan secara persuasif sehingga akhirnya dilakukan pembubaran oleh Polda Metro Jaya sekitar jam 21.30 WIB," katanya.

Ade tidak menjelaskan siapa saja yang diamankan dalam peristiwa tersebut. Dia hanya menyampaikan bahwa sampai saat ini 16 orang peserta demonstran masih menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui peran dalam peristiwa tersebut.

Ia menegaskan, penyampaian pendapat di depan muka umum ialah hak setiap warga negara. Meski demikian, pelaksankaan aksi penyampaian pendapat harus tertib dan juga tidak ganggu kepentingan masyarakat.