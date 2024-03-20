Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bakal Didemo Ribuan Orang, Begini Situasi Terkini di KPU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |13:38 WIB
Bakal Didemo Ribuan Orang, Begini Situasi Terkini di KPU
Kondisi di KPU RI (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memperkirakan ribuan massa pro dan kontra akan menyampaikan aspirasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024). Hal itu menyusul pengumuman hasil Pemilu 2024.

"Perkiraan massa, nanti kita lihat perkembangan, mungkin sekitar, baik itu masa pro, massa kontra itu kurang lebih masing-masing 1.000 sampai 2.000," ujar Kapolres kepada wartawan.

Guna mengantisipasi massa, Kapolres menyebut akan menerjunkan 3.500 petugas gabungan. Dia menyebut petugas telah menyiapkan pola pengamanan agar kedua massa tidak terlibat bentrokan.

"Penetapan dari KPU setidaknya Polda Metro Jaya yang diback up penuh oleh Kodam Jaya juga dari Korbrimob polri untuk Satgas pusat menyiagakan 3.500 personel untuk melakukan pengamanan pada objek KPU,Bawaslu dan juga di DPR," kata Susatyo.

Sementara berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 12.05 WIB, sebagai massa telah berdatangan ke kantor KPU RI. Akan tetapi mereka masih terlihat beristirahat di bahu jalan. Mayoritas massa yang hadir terlihat mengenakan pakaian muslim berwarna putih.

Nampak barier beton telah dipasang untuk menghalang massa masuk ke kantor KPU. Beberapa mobil water Cannon milik Polres Metro Jakarta Pusat juga telah disiagakan.

(Arief Setyadi )

      
