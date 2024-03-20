Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4.376 Personel Disiagakan Jelang Pentapan Rekapitulasi, Paling Banyak di KPU

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |14:08 WIB
4.376 Personel Disiagakan Jelang Pentapan Rekapitulasi, Paling Banyak di KPU
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 4.376 personel dalam skema pengamanan jelang penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mereka disebar di sejumlah titik.

"Untuk pengamanan menjelang putusan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya ada 4.376 personel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Dari ribuan personel itu, paling banyak disiagakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Setidaknya, ada 2.355 personel.

"Pertama di Monas ada 550 personel, di Bawaslu 530 personel, sektor KPU ada 2.355 personel. Kemudian di sektor DPR RI ada 940 personel," sebutnya.

Selain itu, kepolisian juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di titik yang kemungkinan akan dijadikan lokasi demonstrasi, hari ini.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPU RI Demo KPU
