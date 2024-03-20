Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Minta para Peserta Aksi di Hari Penetapan Pemilu agar Patuhi Aturan

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |15:00 WIB
Polisi Minta para Peserta Aksi di Hari Penetapan Pemilu agar Patuhi Aturan
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jelang penetapan hasil Pemilu 2024, Polres Metro Jakarta Pusat meminta untuk para pengunjuk rasa agar bisa melakukan aksinya lebih tertib dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang lain.

"Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara" kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Susatyo pun meminta agar para peserta aksi bisa mematuhi aturan undang-undang saat menyampaikan aspirasinya di depan umum.

"Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi" jelas Susatyo

"Seluruh personel yang terlibat Pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri mengerahkan 1.910 personel untuk melakukan pengamanan dari massa yang akan unjuk rasa di tengah sidang hasil penghitungan suara Pemilu 2024 yang rencananya akan disampaikan hari ini di KPU RI, Rabu (20/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033633/pengamanan-bhayangkara-run-kapolda-riau-minta-anggotanya-bersikap-humanis-ltn1GeJLza.jpg
Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/608/3031657/viral-pemotor-terkapar-jatuh-karena-dikejar-untuk-ditilang-polisi-warga-geruduk-pos-polantas-s0RMlsEf2a.JPG
Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/610/3026168/kisah-istri-kapolsek-pangkalam-balai-terpaksa-ngojek-karena-suami-doyan-selingkuh-jRuGTW3khx.jpg
Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024864/perkuat-sinergitas-tni-polri-polres-rohul-gelar-olahraga-bersama-jelang-puncak-hari-bhayangkara-eDdoHQvvjt.jpg
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022958/anak-polisi-yang-hamili-siswi-smp-belum-ditahan-apa-alasannya-4GwMKxWXnx.jpg
Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017349/polisi-gerebek-markas-gengster-di-bogor-11-orang-diamankan-hJkcRcFcpL.jpg
Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement