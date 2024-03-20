Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Dramatis Polisi Selamatkan ODGJ yang Hendak Lompat dari Jalan Layang Antasari

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:12 WIB
Momen Dramatis Polisi Selamatkan ODGJ yang Hendak Lompat dari Jalan Layang Antasari
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengendara di Jalan Tol Layang Depok Antasari (Desari) Ramp 5 Arah Fatmawati, digegerkan dengan seorang yang hendak melompat dari jalan layang, pada Rabu (20/3/2024).

Ternyata yang hendak melompat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Beruntung sejumlah polisi berhasil menyelamatkan ODGJ tersebut.

Peristiwa tersebut menggemparkan pengendara dan masyarakat sekitar yang menyaksikan ODGJ hendak melompat di pipa saluran air Jalan Tol Layang Desari Ramp 5 Arah Fatmawati. Atas peristiwa tersebut, sejumlah polisi dan dinas terkait melakukan evakuasi.

Dalam video tersebut telihat sejumlah petugas melakukan negoisasi dengan merayu agar ODGJ tersebut mau untuk naik ke atas. Setelah itu, sejumlah petugas mengulurkan tangan dan berhasil menarik tangan ODGJ tersebut ke atas untuk diselesamatkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polisi viral Jembatan Layang ODGJ
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755//prabowo-4jUI_large.jpg
Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/612/3192672//bayi_sendirian-TyhW_large.jpg
Viral, Bayi 3 Bulan Menangis di Kamar Kost Tengah Malam Tanpa Orangtua 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/612/3192479//alkohol-anWz_large.jpg
Viral Fenomena Tak Biasa, Antrean Pengunjung Toko Alkohol di Arab hingga Mengular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192517//tersangka_pengusiran-Yhp5_large.jpg
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192506//pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-2KDZ_large.jpg
Viral Pemotor Merokok saat Berkendara, Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/482/3192440//ayu_aulia-w5RM_large.jpg
Ayu Aulia Curhat Alami Depresi Terima Hujatan Usai Dilantik Jadi Tim Kreatif GBN-MI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement