Momen Dramatis Polisi Selamatkan ODGJ yang Hendak Lompat dari Jalan Layang Antasari

JAKARTA - Pengendara di Jalan Tol Layang Depok Antasari (Desari) Ramp 5 Arah Fatmawati, digegerkan dengan seorang yang hendak melompat dari jalan layang, pada Rabu (20/3/2024).

Ternyata yang hendak melompat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Beruntung sejumlah polisi berhasil menyelamatkan ODGJ tersebut.

Peristiwa tersebut menggemparkan pengendara dan masyarakat sekitar yang menyaksikan ODGJ hendak melompat di pipa saluran air Jalan Tol Layang Desari Ramp 5 Arah Fatmawati. Atas peristiwa tersebut, sejumlah polisi dan dinas terkait melakukan evakuasi.

Dalam video tersebut telihat sejumlah petugas melakukan negoisasi dengan merayu agar ODGJ tersebut mau untuk naik ke atas. Setelah itu, sejumlah petugas mengulurkan tangan dan berhasil menarik tangan ODGJ tersebut ke atas untuk diselesamatkan.