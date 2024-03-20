Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Bocah Main Petasan, Gedung Serbaguna di Bekasi Terbakar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:46 WIB
Gegara Bocah Main Petasan, Gedung Serbaguna di Bekasi Terbakar
Kebakaran di Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Gedung Serbaguna Narogong, Kota Bekasi terbakar, penyebabnya diduga kegiatan bakar petasan yang dilakukan bocah.

Dugaan penyebab itu diketahui warga setempat, Ipung. Usai kebakaran Ipung langsung mengecek CCTV yang merekam peristiwa kebakaran.

"Dugaan petasan. Petasan bocah nyamber gerobak langsung di listrik AC langsung meledup atas semua," jelas Ipung, Rabu (20/3/2024).

Komandan Kompi A Damkarmat Kota Bekasi, Roni Jauhari Mubarak mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi pada pukul 12.05 WIB. Saat itu, Dinas Pemadam Kebakaran langsung menerjunkan enam unit armada.

Halaman:
1 2
      
