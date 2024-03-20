Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Anak 5 Tahun Diduga Dilecehkan Ayah Kandung, Pelaku Diduga Oknum Pegawai Damkar

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |17:46 WIB
Viral Anak 5 Tahun Diduga Dilecehkan Ayah Kandung, Pelaku Diduga Oknum Pegawai Damkar
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang pria pegawai di suku dinas pemadam kebakaran (Damkar) berinisial SN dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh mantan istrinya atas dugaan mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 5 tahun.

Dalam postingan dalam media sosial X, ibu korban menyebut kasus tersebut terungkap saat anaknya mengeluhkan sakit di bagian alat vitalnya setelah pulang menginap di rumah ayahnya yang telah bercerai dari ibu korban. 

Dalam media sosial tersebut ibu korban bercerita, pasca peristiwa yang terjadi, anaknya lebih banyak diam dan sering menceritakan hal yang dialaminya tersebut. Ibu korban sudah membawa anaknya untuk diperiksa ke dokter hingga psikolog.

Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan terhadap SN dilakukan pada 6 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173727/predator-US8L_large.jpg
Polisi Tangkap Predator Seks Anak di Apartemen Jaksel, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150597/badut_predator_seksual_anak_di_bekasi_pura_pura_tidur_saat_polisi_gelar_konpers-3F21_large.jpg
Badut Predator Seksual Anak di Bekasi Pura-Pura Tidur saat Polisi Gelar Konpers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143429/pencabulan-s670_large.jpg
Korban Pencabulan Kakek 60 Tahun di Jaksel Capai 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141098/pelecehan_seksual-icJD_large.jpg
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/525/3139582/viral-XTuV_large.jpg
Viral Raba-Raba Siswi SMP, Sopir Taksi Online di Bandung Akhirnya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/338/3130001/ilustrasi_pelecehan_seksual-PD2u_large.jpg
Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi, Keluarga Korban Bakal Lapor Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement