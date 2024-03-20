Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Kapal di Muara Baru Kebakaran, Diduga dari Percikan Api Gerinda

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:39 WIB
2 Kapal di Muara Baru Kebakaran, Diduga dari Percikan Api Gerinda
Dua kapal kebakaran di Pelabuhan Muara Baru (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak dua kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara, kebakaran pada, Rabu (20/3/2024) sore.

Kebakaran tersebut terjadi di Jalan Dermaga Timur dekat Masjid Al-Hidayah.

Perwira Piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakut & Kep.Seribu, Eko Mahendro mengatakan ada dua kapal yang terbakar.

"Praduga sementara kapal sedang dalam perbaikan di duga dari percikan gerinda listrik hingga terbakar," ujar Eko.

Kebakaran tersebut dilaporkan pada Pukul 16.00 WIB. Sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran dengan 75 personel melakukan pemadaman api di luas areal 10x10 meter persegi tersebut.

"Api dapat dipadamkan Pukul 16.38 WIB, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini," kata Eko.

Akibat kebakaran tersebut mengalami kerugian cukup besar karena api melahap bagian ujung kedua kapal tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement