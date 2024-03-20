2 Kapal di Muara Baru Kebakaran, Diduga dari Percikan Api Gerinda

Dua kapal kebakaran di Pelabuhan Muara Baru (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Sebanyak dua kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara, kebakaran pada, Rabu (20/3/2024) sore.

Kebakaran tersebut terjadi di Jalan Dermaga Timur dekat Masjid Al-Hidayah.

Perwira Piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakut & Kep.Seribu, Eko Mahendro mengatakan ada dua kapal yang terbakar.

"Praduga sementara kapal sedang dalam perbaikan di duga dari percikan gerinda listrik hingga terbakar," ujar Eko.

Kebakaran tersebut dilaporkan pada Pukul 16.00 WIB. Sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran dengan 75 personel melakukan pemadaman api di luas areal 10x10 meter persegi tersebut.

"Api dapat dipadamkan Pukul 16.38 WIB, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini," kata Eko.

Akibat kebakaran tersebut mengalami kerugian cukup besar karena api melahap bagian ujung kedua kapal tersebut.

(Angkasa Yudhistira)