HOME NEWS NASIONAL

Anies Tak Mau Kecurangan Pemilu 2024 Menular ke Pilkada Serentak

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |01:03 WIB
Anies Tak Mau Kecurangan Pemilu 2024 Menular ke Pilkada Serentak
Anies Baswedan (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tidak mau kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditukarkan ke Pilkada serentak pada November 2024 maupun Pemilu 2029.

Karena itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menempuh jalur konstitusional menggugat putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut ia sampaikan dalam akun YouTube resminya menanggapi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait hasil rekapitulasi Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024) malam.

“Ini (menggugat ke MK) yang harus kita kerjakan karena itulah kenapa kita memilih jalur ini, karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular,” ujar Anies Baswedan

Anies melihat ada potensi cawe-cawe kecurangan akan kembali terjadi dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada akhir 2024.

“(Kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024) Dapat menular kemana? Kepemilihan-pemilihan berikutnya, baik Pilpres, nanti akan ada ratusan Pilkada baik tingkat satu tingkat dua yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama," ungkap Anies Baswedan.

Halaman:
1 2
      
