HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Menang Pilpres 2024: Terima Kasih Pak Jokowi

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |01:26 WIB
Prabowo Menang Pilpres 2024: Terima Kasih Pak Jokowi
Prabowo Subianto (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menang dalam Pilpres 2024.

"Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI Pak Joko Widodo," kata Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

"Dengan kenegarawanan, beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar, lawan beliau sekian tahun, sepuluh tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya, sehingga hari ini saya mendapat mandat dari rakyat," sambungnya.

Prabowo pun berjanji bakal melanjutkan program Jokowi, terutama pada bidang ekonomi.

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya, justru akan mempercepat langkah Indonesia menjadi negara maju.

"Landasan yang kuat yang telah beliau bangun, khusunya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat," ucapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
