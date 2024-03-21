Mendagri Tito Bilang Pemilu 2024 Lebih Sejuk Dibanding 2019

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut suasa Pemilu 2024 lebih sejuk. Ia kemudian membandingkan penyelenggaraan Pemilu ini dengan Pemilu tahun 2019 silam.

“Saya merasa (Pemilu) 2024 lebih sejuk dibanding 2019,” kata Tito Karnavian kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Tito lantas meminta masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kerangka Undang-Undang.

“Rapat pleno ini merupakan perhitungan manual secara bertingkat, dari TPS, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dan itu semua dilaksanakan live streaming dari Kabupaten sampai ke atas,” sambungnya.

Hasil penetapan KPU, kata Tito, merupakan cerminan demokrasi dan pilihan rakyat Indonesia. Mantan Kapolri itu lantas meminta agar masyarakat tetap mempertahankan situasi yang relatif aman.

“Jadi, biasa ada yang kalah, ada yang menang, ini sesuatu yang wajar, situasi yang relatif aman terkendali secara nasional, kita pertahankan bersama dan kita move on,” ujarnya.