Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Ini Rincian Perolehan Suaranya di 39 Wilayah

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 pada 38 Provinsi Indonesia dan pemilihan di Luar Negeri, Rabu (20/4/2024).

Hasilnya, pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Pembacaan berita acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah," ucap Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, di ruang rapat gedung KPU RI.

Total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Suara Prabowo-Gibran pada pilpres 2024, yakni 96.214.691 atau 58,90 persen.

Berikut rekapitulasi suara 38 Provinsi dan Pemilu luar negeri untuk pilpres 2024:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta

Anies-Muhaimin 496.280

Prabowo-Gibran 1.269.265

Ganjar-Mahfud 741.220

2. Gorontalo

Anies-Muhaimin 227.354

Prabowo-Gibran 504.662

Ganjar-Mahfud 41.508

3. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin 256.811

Prabowo-Gibran 1.097.070

Ganjar-Mahfud 158.788

4. Bali

Anies-Muhaimin 99.233

Prabowo-Gibran 1.454.640

Ganjar-Mahfud 1.127.134

5. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin 204.348

Prabowo-Gibran 529.883

Ganjar-Mahfud 151.109

6. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin 718.641

Prabowo-Gibran 1.964.183

Ganjar-Mahfud 534.450

7. Sumatera Selatan

Anies-Muhaimin 997.299

Prabowo-Gibran 3.649.651

Ganjar-Mahfud 606.681

8. Lampung

Anies-Muhaimin 791.892

Prabowo-Gibran 3.554.310

Ganjar-Mahfud 764.486

9. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin 2.866.373

Prabowo-Gibran 12.096.454

Ganjar-Mahfud 7.827.335