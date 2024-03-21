JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 pada 38 Provinsi Indonesia dan pemilihan di Luar Negeri, Rabu (20/4/2024).
Hasilnya, pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang Pilpres 2024.
"Pembacaan berita acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah," ucap Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, di ruang rapat gedung KPU RI.
Total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Suara Prabowo-Gibran pada pilpres 2024, yakni 96.214.691 atau 58,90 persen.
Berikut rekapitulasi suara 38 Provinsi dan Pemilu luar negeri untuk pilpres 2024:
1. Daerah Istimewa Yogyakarta
Anies-Muhaimin 496.280
Prabowo-Gibran 1.269.265
Ganjar-Mahfud 741.220
2. Gorontalo
Anies-Muhaimin 227.354
Prabowo-Gibran 504.662
Ganjar-Mahfud 41.508
3. Kalimantan Tengah
Anies-Muhaimin 256.811
Prabowo-Gibran 1.097.070
Ganjar-Mahfud 158.788
4. Bali
Anies-Muhaimin 99.233
Prabowo-Gibran 1.454.640
Ganjar-Mahfud 1.127.134
5. Bangka Belitung
Anies-Muhaimin 204.348
Prabowo-Gibran 529.883
Ganjar-Mahfud 151.109
6. Kalimantan Barat
Anies-Muhaimin 718.641
Prabowo-Gibran 1.964.183
Ganjar-Mahfud 534.450
7. Sumatera Selatan
Anies-Muhaimin 997.299
Prabowo-Gibran 3.649.651
Ganjar-Mahfud 606.681
8. Lampung
Anies-Muhaimin 791.892
Prabowo-Gibran 3.554.310
Ganjar-Mahfud 764.486
9. Jawa Tengah
Anies-Muhaimin 2.866.373
Prabowo-Gibran 12.096.454
Ganjar-Mahfud 7.827.335