Bakal Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Anies Doakan Para Hakim Konstitusi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapatkan informasi banyak pihak yang meragukan upaya gugatan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan berhasil.

Anies Baswedan berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan yang maha kuasa, semoga Allah membukakan dan teguhkan hati para hakim Mahkamah Konstitusi

Hal tersebut ia sampaikan dalam akun YouTube resminya menanggapi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait hasil rekapitulasi Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024) malam.

“Agar mereka (Hakim MK) bisa imparsial, agar mereka memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang adil keputusan yang benar. Keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang maha kuasa, keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari,” ujar Anies Baswedan

Anies meyakini para Hakim MK tersebut dapat dijamah hatinya oleh Allah SWT.

“Ini adalah harapan kita dan kami yakin insya Allah, mereka (Hakim MK) akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua," kata Anies Baswedan.