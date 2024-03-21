Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Anies Doakan Para Hakim Konstitusi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |04:44 WIB
Bakal Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Anies Doakan Para Hakim Konstitusi
Anies Baswedan (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapatkan informasi banyak pihak yang meragukan upaya gugatan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan berhasil.

Anies Baswedan berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan yang maha kuasa, semoga Allah membukakan dan teguhkan hati para hakim Mahkamah Konstitusi

Hal tersebut ia sampaikan dalam akun YouTube resminya menanggapi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait hasil rekapitulasi Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024) malam.

“Agar mereka (Hakim MK) bisa imparsial, agar mereka memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang adil keputusan yang benar. Keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang maha kuasa, keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari,” ujar Anies Baswedan

Anies meyakini para Hakim MK tersebut dapat dijamah hatinya oleh Allah SWT.

“Ini adalah harapan kita dan kami yakin insya Allah, mereka (Hakim MK) akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua," kata Anies Baswedan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement