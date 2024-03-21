Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paduka Sori Perempuan Cantik yang Dinikahi Hayam Wuruk Pasca Perang Bubat

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |05:20 WIB
Paduka Sori Perempuan Cantik yang Dinikahi Hayam Wuruk Pasca Perang Bubat
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
 JAKARTA - Perang Bubat membuat hati Raja Majapahit Hayam Wuruk berantakan. Bagaimana tidak, sosok perempuan yang hendak ia nikahinya yakni Dyah Pitaloka Citraresmi, gagal. Bahkan sosok perempuan anak Raja Sunda Maharaja Linggabuana Wisesa ini harus meninggal bunuh diri melihat ayah dan ibunya meninggal saat perang ditumpas Gajah Mada.

Gajah Mada memporak-porandakan rencana lamaran dan pernikahan antara Hayam Wuruk raja muda Majapahit itu dengan putri Sunda. Apalagi sosok Dyah Pitaloka Citraresmi juga memiliki kecantikan luar biasa sehingga membuat Hayam Wuruk, benar-benar bucin.

Peperangan Bubat memang membuat kondisi lamaran dan pernikahan jadi kacau semuanya. Peperangan berat sebelah ini mengakibatkan seluruh rombongan pengiring pengantin dari Kerajaan Sunda gugur. Konon dari pejabat Sunda - hingga pasukannya, termasuk sang raja sendiri hanya satu perwira yang berhasil melarikan diri yakni Pitar, karena berpura-pura gugur.

Sementara sang putri Sunda Dyah Pitaloka Citraresmi memilih mengakhiri hidupnya sendiri melihat ayah ibunya gugur di tangan pasukan Bhayangkara yang dikomandoi Gajah Mada. Ia tampak sedih dan terkejut pasca Perang Bubat.

Pasca Perang Bubat, sebagaimana dikutip dari "Tafsir Sejarah Nagarakretagama" dari Prof. Slamet Muljana, Hayam Wuruk memang terlihat sedih. Ia merasa bersalah karena niatan menikahnya gagal terealisasi hingga membuat Dyah Pitaloka Citraresmi memilih bunuh diri.

Tetapi dikisahkan pada Pararaton sebagaimana tercantum pada buku yang ditulis sejarawan Prof. Slamet Muljana tersebut, Hayam Wuruk sebenarnya juga akhirnya menikah dengan seorang perempuan cantik. Perempuan cantik itu bernama Paduka Sori, putri Wijayarajasa dari Wengker, yang ia nikahi pasca Perang Bubat.

Bahkan Pararaton mengisahkan Hayam Wuruk konon masih hidup selama 32 tahun pasca Perang Bubat, hingga akhirnya mangkat atau meninggal dunia pada 1389. Menariknya konon hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak langsung renggang pasca Perang Bubat.

Halaman:
1 2
      
