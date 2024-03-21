Gugat Hasil Pilpres 2024 ke MK, Anies: Kami Tak Ingin Penyimpangan Itu Berlalu Tanpa Catatan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan meyakini akan ada pihak-pihak yang mencibir upaya dari pihaknya menggunakan jalur konstitusional menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut ia sampaikan dalam akun YouTube resminya menanggapi pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait hasil rekapitulasi Pilpres 2024 pada Rabu (20/3/2024) malam.

“Walaupun itu semua kita lakukan akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak menerima kekalahan,” ujar Anies Baswedan.

BACA JUGA: Polda Metro Pastikan Jakarta Aman Terkendali Usai Penetapan Pemilu 2024

Anies menegaskan alasan pihaknya menempuh jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) agar penyimpangan tersebut tidak dibiarkan begitu saja terjadi.

“Izinkan kami tegaskan di sini, kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang, kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi preseden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang, biarlah cukup berhenti sampai di sini jangan ada pembiaran," tambah Anies.