Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Lolos ke Parlemen, PPP Siapkan Gugatan ke Bawaslu dan MK

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |06:00 WIB
Tak Lolos ke Parlemen, PPP Siapkan Gugatan ke Bawaslu dan MK
Romahurmuziy (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baik Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada Rabu 20 Maret 2024 malam.

Dalam rekapitulasi Pemilu Legislatif (Pileg) tersebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) yang ditetapkan 4 persen dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

PPP meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Sebelumnya memang terjadi anomali di mana suara PPP mengalami penurunan sedangkan suara salah satu partai politik lainnya mengalami peningkatan drastis.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy menyebutkan pihaknya akan mengajukan gugatan sengketa hasil ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil perhitungan Pemilu Legislatif KPU RI tersebut.

"Sehubungan dengan pengumuman hasil rekapitulasi Pileg 2024 malam di KPU, bersama ini kami sampaikan bahwa DPP PPP mencermati, meneliti, dan membandingkan, rekapitulasi dapil demi dapil secara seksama dengan yang ditampilkan dalam pleno nasional oleh KPU sejak 8-20 Maret 2024," ujar Romahurmuziy, Rabu (20/3/2024) malam dalam keterangannya.

Bahwa dari pembandingan di beberapa dapil, pihaknya mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan dengan total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU.

"Berdasarkan data yang kami miliki, perolehan suara PPP jauh melampaui ambang batas parlemen (PT) 4%," ungkap Romahurmuziy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement