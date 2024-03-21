KPU Umumkan Delapan Parpol Lolos ke Senayan, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan perolehan suara Pemilu serentak tahun 2024. Sebanyak 8 Partai politiklolos ke Parlemen karena telah melewati ambang batas minimal parlemen atau parlementiary threshold sebesar 4 persen.

Dari perolehan suara yang dibacakan Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri, PDI Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara dari akumulasi 84 daerah pemilihan (Dapil). Jika dipersentase, PDIP memperoleh 16,72%

Dengan perolehan suara ini, partai berlambang banteng ini resmi mencetak hattrick kemenangan tiga kali berturut-turut. PDIP juga menang pada Pemilu Legislatif pada Pemilu 2014 dan 2019.

BACA JUGA: Polda Metro Pastikan Jakarta Aman Terkendali Usai Penetapan Pemilu 2024

Di peringkat kedua, ada Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara atau sebesar 15,29%. Sementara posisi ketiga, di tempati Partai Gerindra dengan perolehan 20.071.708 suara atau sebesar 13,22%.

Di peringkat keempat ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan 16.115.655 suara dengan persentase 10,62%. Kelima, disusul Partai Nasdem dengan perolehan 14.660.516 suara atau 9,66%.

Keenam, Ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan 12.781.353 atau 8,42%. Kemudian, Partai Demokrat dengan perolehan suara atau sebesar 11.283.160 atau 7,43 %. Terakhir, Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Partai politik terakhir yang lolos parlemen dengan berhasil mengumpulkan 10.984.003 suara atau 7,24%.