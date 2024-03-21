Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar 10 Parpol Gagal Lolos ke Senayan di Pemilu 2024: Ada PPP dan PSI

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |06:59 WIB
Daftar 10 Parpol Gagal Lolos ke Senayan di Pemilu 2024: Ada PPP dan PSI
KPU umumkan hasil Pemilu 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinyatakan sebagai salah satu dari sepuluh partai politik (parpol) yang gagal ke Senayan di Pemilu 2024 berdasarkan pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Suara partai berlambang kakbah itu tidak mampu melewati parlementiary threshold sebesar 4 persen dari suara nasional. PPP hanya mampu memperoleh suara atau sebesar 5.878.777 suara atau sekitar 3,87 persen.

Kemudian ada PSI yang memperoleh 4.260.169 suara atau 2,81 persen, disusul Partai Perindo dengan jumlah 1.955.154 suara atau 1,29 persen.

Selanjutnya ada Partai Ummat yang meraih 642.545 atau 0,42% jika dikonversi dari suara nasional. Lalu PBB mendapat 484.486 suara atau 0,32%, Partai Gelora dengan jumlah suara 1.281.991 suara atau 0,82%.

Lalu PKN mendapat 326.800 suara atau 0,22%, dan Partai Hanura 1.094.588 suara dengan persentasi 0,72 persen dari suara nasional.

Halaman:
1 2 3
      
