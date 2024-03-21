Partai Gagal Lolos ke DPR, Kaesang Pangarep Umumkan Sikap PSI Hari Ini

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gagal lolos ke DPR di Pemilu 2024 setelah perolehan suara partai yang berada di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

Berdasarkan pengumuman resmi dari KPU, PSI hanya meraih suara sebesar 4.260.169 atau hanya 2,806 persen bila dikonversikan dengan jumlah suara nasional.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memastikan akan pihaknya akan segera mengumumkan sikap partainya. Adik dari calon wakil presiden (cawapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka itu mengajak awak media untuk berkumpul di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI pada hari ini, Kamis (21/3/2024).

"Besok (hari ini-red) di DPP ya. Besok kumpul di DPP aja ya," kata Kaesang usai buka puasa bersama dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara No 4, Jakarta, Rabu 20 Maret 2024 malam.

Diketahui sebanyak 10 parpol gagal lolos ke Senayan setelah perolehan suaranya di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari suara nasional.