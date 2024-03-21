Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M5,4 di Kasonaweja Papua Akibat Sesar Yapen

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |09:05 WIB
BMKG: Gempa M5,4 di Kasonaweja Papua Akibat Sesar Yapen
BMKG (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo (M) 5,4 mengguncang Kasonaweja, Mamberamo Raya, Papua, Kamis 21 Maret 2024 pukul 07.19 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2.14° LS ; 137,53° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 50 km Barat Laut Mamberamo Raya, Papua pada kedalaman 10 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal diduga akibat adanya aktivitas Sesar Yapen," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Sementara, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike slip).

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Sawai, Mamberamo Raya dengan skala intensitas V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun), daerah Benuki, Mamberamo Raya dengan skala intensitas IV - V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun).

Daerah Mamberamo Hilir, Mamberamo Raya dengan skala intensitas IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah), daerah Kota Burmeso dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

Halaman:
1 2
      
