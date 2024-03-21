Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Misteri Penampakan Noni Belanda dan Hantu Kuli di Basement Menara Saidah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |09:10 WIB
Kisah Misteri Penampakan Noni Belanda dan Hantu Kuli di Basement Menara Saidah
Ilustrasi kisah misteri menara saidah ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kisah misteri penampakan noni Belanda dan hantu kuli di basement Menara Saidah. Pasalnya cerita ini menjadi viral dikarenakan video curhatan seseorang yang berada di Menara Saidah.

Berikut kisah misteri penampakan noni Belanda dan hantu kuli di basement Menara Saidah:

Kisah misteri dialami akun @astajoz_. Lelaki bernama Bramasta Zakki ini berbagi cerita tentang pengalamannya masuk ke Menara Saidah pada 2011.

Kejadian ini terjadi di tahun 2011. dimana gue " dan kengkawan gue masih SMA kelas 1 dan unyu unyu semua. Jadi gini, setelah gue dan teman-teman gue selesai menyiapkan barang, kitsa semua jalan naik motor. Ada 6 orang. gue, hanung, galih, ryan, deka, dan (alm) tejo. Posisi jam 22.00 WIB, kami dah sampe di saidah. hal pertama yang gue lakuin ketika sampe adalah..... nyogok satpam pake kopi. iyalah. kalo enggak, ente gaboleh masuk," kisah Bramasta Zaki dalam ceritanya.

"Di basement 2 kita sempet ketemu kumpulan pekerja lagi tidur dibawah lampu kuning. nah pas diatas, si hanung nanya satpam: "pak itu ada kuli dibawah lagi tidur ya?" "hah? boro2 kuli. listrik aja cuma sampe pos satpam" dor yes ahay ahay terus siapa yang kita liat donk?"

