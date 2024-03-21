Kapal Tanker Korsel Bawa Delapan WNI Tenggelam di Jepang

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui KJRI Osaka telah mendapat informasi mengenai tenggelam kapal berbendera Korea Selatan Keoyoung Sun di Perairan Shimonoseki, Jepang, Rabu, 20 Maret 2024.

Diketahui ada sebanyak 8 WNI yang berada dalam kapal tanker tersebut. "KJRI Osaka segera berkoordinasi dengan Japan Coast Guard (JCG) wilayah Kyusu dan didapat informasi awal sebagai berikut (as of 17.50 WIB). Kapal membawa 11 awak yg terdiri atas 8 WNI, 2 WN Korsel dan 1 WN RRT," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam keterangannya, Kamis (21/3/2024).

BACA JUGA: Pelni Operasikan 56 Kapal Penumpang Selama Periode Arus Mudik Lebaran 2024

Dia melaporkan bahwa 9 orang ditemukan. Di mana 8 orang meninggal dunia sementara 2 lainnya belum diketahui identitasnya.

"9 awak ditemukan dimana 8 diantaranya meninggal, Kesembilan awak belum diketahui identitasnya, 2 awak lainnya masih belum ditemukan," ucapnya.

Pencarian intensif masih terus dilakukan Japan Coast Guard. Adapun KJRI Osaka terus melakukan koordinasi dg JCG dan pihak rumah sakit utk proses pencarian dan identifikasi.

"Sementara itu, Kemlu berupaya menghubungi keluarga di Indonesia utk informasikan musibah ini dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait utk memastikan hak hak para WNI terlindungi," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )