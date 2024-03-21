Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Ditetapkan Pemenang Pilpres, Jokowi: Kerja Keras KPU Bawaslu Patut Diapresiasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |09:35 WIB
Prabowo-Gibran Ditetapkan Pemenang Pilpres, Jokowi: Kerja Keras KPU Bawaslu Patut Diapresiasi
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi hasil resmi KPU terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. KPU secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pemilu 2024.

Menurut Jokowi, semua pihak patut bersyukur atas rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU hingga tadi malam.

"Ya kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi, dan pengutungan suara tadi malem sudah selesia dilakukan oleh KPU," kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/3/2024).

Jokowi pun mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu dan pihak-pihak lainnya yang mensukseskan jalannya pemilu 2024.

"Saya sangat menghargai mengapresiasi proses proses yang ada. Dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu," kata Jokowi.

