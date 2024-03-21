Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, PKS: Perjalanannya Masih Panjang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |09:47 WIB
Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, PKS: Perjalanannya Masih Panjang
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS belum memutuskan instruksi kepada fraksi partainya di DPR untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Jika jumlah yang menandatangani hak angket terus meningkat pihaknya akan terus menggulirkan hak angket.

"Ya kita lihat aja perkembangan, kalau jumlahnya kita lihat maju terus kalau enggak yasudah," kata Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsy usai menghadiri Rapat Pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024 dikutip Kamis (21/3/2024).

Saat ditanya perihal apakah pihaknya telah menandatangani hak angket dia memilih diam. Dia hanya menjawab untuk menunggu situasi yang berkembang.

"Ya kita lihat aja perkembangan perjalanannya, masih panjang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement