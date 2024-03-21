Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, PKS: Perjalanannya Masih Panjang

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS belum memutuskan instruksi kepada fraksi partainya di DPR untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Jika jumlah yang menandatangani hak angket terus meningkat pihaknya akan terus menggulirkan hak angket.

"Ya kita lihat aja perkembangan, kalau jumlahnya kita lihat maju terus kalau enggak yasudah," kata Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsy usai menghadiri Rapat Pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2024 dikutip Kamis (21/3/2024).

Saat ditanya perihal apakah pihaknya telah menandatangani hak angket dia memilih diam. Dia hanya menjawab untuk menunggu situasi yang berkembang.

"Ya kita lihat aja perkembangan perjalanannya, masih panjang," jelasnya.