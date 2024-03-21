Tiba di MK, Tim Hukum Amin Bawa Setumpuk Berkas

JAKARTA - Tim Hukum Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) tiba di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3/2024).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan kekurangan dan penyimpangan Pilpres 2024, serta memperjuangkan puluhan juta suara rakyat yang ingin perubahan lewat pasangan Amin.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, Tim Hukum datang sekitar pukul 08.10 WIB dengan memakai seragam berwarna putih bertuliskan tim hukum amin.

Tim Hukum Amin juga membawa sekitar 10 personil ke MK dengan dua bundel tumpukan berkas yang ingin disampaikan ke MK. Kemudian mereka maju ke meja pendaftaran untuk mendaftarkan terkait perihal tersebut.

Hingga saat ini pelaporan sengketa hasil Pilpres 2024 itu masih berlangsung dan belum ada keterangan dari tim hukum Amin.