HOME NEWS NASIONAL

Diisukan Jadi Ketum Golkar, Begini Kata Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |10:02 WIB
Diisukan Jadi Ketum Golkar, Begini Kata Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kabar dirinya yang belakangan ini selalu dikaitkan untuk bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Jokowi pun berkelakar bahwa dirinya dirinya hanya menjadi ketua Indonesia.

"Saya sementara ini ketua indonesia saja," kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden,

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo sempat disorot awak media karena mengenakan dasi kuning ketika hendak berangkat ke Tokyo Jepang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu, 16 Desember 2023.

Sejumlah petinggi Golkar yang mengatakan dasi kuning Jokowi menandakan kepala negara nyaman dengan partai tersebut. "Pak, memakai dasi kuning maknanya apa? Tumben, Pak, pakai dasi kuning," tanya wartawan saat itu.

Mendengar pertanyaan wartawan, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Jokowi pun tersenyum dan memberikan jawaban. "Masa enggak tahu (artinya)?" ujar Jokowi.

Jokowi juga sempat merespons kabar dirinya akan bergabung dengan Partai Golkar dengan kelakar. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan dirinya setiap hari masuk Istana.

"Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi sembari tersenyum usai menghadiri Rapim TNI-Polri di Cilangkap Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
