HOME NEWS NASIONAL

Timnas Amin Gugat Hasil Pilpres 2024, Syaugi hingga Tom Lembong Ikut Sambangi MK

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |10:13 WIB
Timnas Amin Gugat Hasil Pilpres 2024, Syaugi hingga Tom Lembong Ikut Sambangi MK
Syaugi Alaydrus (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan atau Kapten Timnas Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), Muhammad Syaugi Alaydrus hingga Co Captain Timnas Amin Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong tiba di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3/2024).

Mereka ikut menemani Tim Hukum Nasional (THN) yang diketuai Ari Yusuf Amir itu untuk menggugat terkait kekurangan dan penyimpangan Pilpres 2024, serta memperjuangkan puluhan juta suara rakyat untuk pasangan Amin.

Berdasarkan pantauan, Tom Lembong hadir sekitar pukul 09.49 WIB dan tampak bersalaman dengan para personil tim hukum Amin. Saat bersalaman dengan karyawan MK dirinya tampak tersenyum ke arah media.

Kemudian, pada pukul 09.51 WIB, Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus hadir bersama dengan Ari Yusuf Amir. Syaugi pun terlihat melempar senyuman kepada awak media sebelum masuk ke ruangan pendaftaran.

Tim Hukum datang sekitar pukul 08.10 WIB dengan memakai seragam berwarna putih bertuliskan tim hukum amin. Dengan membawa sekitar 10 personil ke MK.

Mereka membawa dua bundel tumpukan berkas yang ingin disampaikan ke MK. Kemudian mereka maju ke meja pendaftaran untuk mendaftarkan terkait perihal tersebut.

Hingga saat ini pelaporan masih berlangsung dan belum ada keterangan dari tim hukum Amin.

