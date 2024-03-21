Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pendaftaran Sengketa Pemilu Dibuka, 325 Personel TNI-Polri Amankan MK

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |10:35 WIB
Pendaftaran Sengketa Pemilu Dibuka, 325 Personel TNI-Polri Amankan MK
Pengamanan di MK. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan polisi disiagakan di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, Kamis (21/3/2024). Pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 sudah dibuka oleh MK.

"Di MK 325 personel," ujar Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan, Kamis (21/3/2024).

 BACA JUGA:

Sementara itu, tidak ada pengamanan ketat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ruslan mengatakan, untuk rekayasa lalu lintas belum dilakukan di kawasan MK.

Sebab, hal itu disebut bersifat situasional. Adapun hari ini Timnas Amin (Anies-Muhaimin Iskandar) menggugat hasil rekapitulasi pemilihan presiden (Pilpres) KPU ke MK.

 BACA JUGA:

"(Untuk pengalihan arus) Lalin situasional," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024. Wakil Ketua MK, Saldi Isra yang resmi membukanya.

"Maka MK secara resmi memulai membuka pendaftaran bagi yang mau sengketa," kata Saldi Isra, Kamis (21/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
