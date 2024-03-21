Pendaftaran Sengketa Pemilu Dibuka, 325 Personel TNI-Polri Amankan MK

JAKARTA - Ratusan polisi disiagakan di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, Kamis (21/3/2024). Pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 sudah dibuka oleh MK.

"Di MK 325 personel," ujar Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan, Kamis (21/3/2024).

Sementara itu, tidak ada pengamanan ketat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ruslan mengatakan, untuk rekayasa lalu lintas belum dilakukan di kawasan MK.

Sebab, hal itu disebut bersifat situasional. Adapun hari ini Timnas Amin (Anies-Muhaimin Iskandar) menggugat hasil rekapitulasi pemilihan presiden (Pilpres) KPU ke MK.

"(Untuk pengalihan arus) Lalin situasional," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024. Wakil Ketua MK, Saldi Isra yang resmi membukanya.

"Maka MK secara resmi memulai membuka pendaftaran bagi yang mau sengketa," kata Saldi Isra, Kamis (21/3/2024).