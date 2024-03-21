Timnas AMIN Siapkan 190 Pengacara Kawal Sidang Gugatan Hasil Pilpres 2024 di MK

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir mengatakan pihaknya akan menyiapkan sebanyak 190 pengacara mengawal sidang gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan usai menyerahkan gugatan hasil Pilpres 2024 pada Kamis (21/3/2024) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu resmi diterima MK yang teregistrasi dengan nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 dan pokok perkara tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

"Kita di tim hukum AMIN ini terdiri dari 33 provinsi ribuan pengacara yang tergabung di sana tapi karena memang ini mahkamah konstitusinya juga menyediakan tempat yang terbatas. Jadi kita yang tergabung dalam daftar kuasa 190," kata Amir kepada wartawan.

Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan sejumlah ahli dan saksi untuk memverifikasi setumpuk dokumen Timnas AMIN yang dilaporkan ke MK.

"Nanti di persidangan ya ahli dan saksi kita hadirkan. Kami sudah verifikasi semua saksi, insya Allah nanti saksi-saksinya akan hadir menjelaskan di persidangan," ucapnya.

Sebagai informasi, Tim Hukum Nasional (THN) AMIN mendatangi MK dengan agenda pendaftaran permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor 360/2024 tentang penetapan hasil Pemilu 2024 pada Kamis (21/3) pagi.

Turut hadir dalam agenda tersebut Kapten Timnas AMIN Muhammad Syaugi, Co-Captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, hingga advokat sekaligus Dewan Pakar THN AMIN Eggi Sudjana mendampingi Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir.

"Alhamdulillah hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi melalui online jam satu 1 malam kami beserta tim hukum didampingi oleh Kapten Timnas Syaugi,"kata Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir.

Dia mengaku MK kolaboratif dan berdoa semoga persidangan lancar. "Kami hadir untuk melengkapi berkas yang dilakukan Alhamdulillah diterima dengan baik dan cukup profesional. Insya Allah proses persidangan akan berjalan," tuturnya.