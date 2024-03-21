Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isi Gugatan Anies-Cak Imin: Minta Pemilu Diulang Tanpa Diikuti Gibran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |11:58 WIB
Isi Gugatan Anies-Cak Imin: Minta Pemilu Diulang Tanpa Diikuti Gibran
Timnas AMIN resmi ajukan gugatan sengketa Pemilu 2024 ke MK. (Foto: Raka Dwi)
JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir mengungkapkan isi gugatan yang diserahkan pihaknya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk disidangkan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Ari mengatakan bahwa isi gugatan yang diberikan ke MK, salah satunya terkait permasalahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres nomor urut 02.

"Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan calon wapres di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa karena kebetulan cawapres ini seorang anak seorang presiden. Sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya," kata Ari dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

 BACA JUGA:

Ari menyebut pihaknya juga memberikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan diantaranya pembagian bansos secara masif, aparat penyelenggara pemilu hingga aparat pemerintah yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Pilpres 2024.,

"Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh Cawapres 02 yang saat ini. Dan itu diganti calon wakilnya silakan siapa saja diganti dan mari kita bertarung dengan jujur dengan adil dengan bebas," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi menggugat hasil pemilihan presiden (Pilpres) pada pemilu 2024 pada Kamis (21/3/2024) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

 BACA JUGA:

Berdasarkan pantauan dari laman resmi MK, gugatan tersebut terregistrasi dengan nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Pihak termohon dalam gugatan tersebut adalah Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

