HOME NEWS NASIONAL

Pemilu 2024 Dianggap Paling Brutal, Mahfud: Harus Diungkap di Teater Hukum MK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |13:43 WIB
Pemilu 2024 Dianggap Paling Brutal, Mahfud: Harus Diungkap di Teater Hukum MK
Ganjar-Mahfud. (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan banyak kalangan pakar yang menyebut Pemilu 2024 merupakan Pemilu paling brutal. Menurutnya, hak ini pun mesti diungkap untuk menciptakan demokrasi dan hukum yang sehat.

"Karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini di mana aparat turun, pejabat tertinggi turun, meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasa kampanye sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman politik, politik gentong babi, politik kerah putih, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal," kata Mahfud di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Kamis (21/3/2024).

 BACA JUGA:

Oleh karenanya ia menilai seluruh dugaan kerusakan demokrasi ini harus diungkap melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Hakim Konstitusi itu mengaku jajaran Ganjar-Mahfud sudah berkomitmen menjadi barisan yang menciptakan demokrasi dan hukum yang sehat.

"Demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di semua teater hukum, yang bernama Mahkamah Konstitusi," tegas dia.

 BACA JUGA:

Menurutnya terciptanya demokrasi dan hukum yang sehat ini mesti diwariskan kepada generasi yang akan datang. Hal ini juga agar Indonesia terhindar dari politik sebatas negosiasi.

Halaman:
1 2
      
