Pengamanan Gedung MK Diperketat, Ratusan Polisi Diterjunkan

JAKARTA - Polisi menyiagakan 325 personel anggota di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, Kamis 21 Maret 2024. Diketahui, pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu 2024 sudah dibuka oleh MK.

"(Anggota) di MK 325 personel," kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan, Kamis.

Ia mengatakan, tidak ada pengamanan ketat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk rekayasa lalu lintas, kata dia, belum dilakukan di kawasan MK.

Sebab, hal itu disebut bersifat situasional. Adapun hari ini Timnas Amin (Anies-Muhaimin Iskandar) menggugat hasil rekapitulasi pemilihan presiden (Pilpres) KPU ke MK.

"(Untuk pengalihan arus) Lalin situasional," pungkasnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2024 untuk 38 provinsi Indonesia dan Luar Negeri, Rabu 20 April 2024. Dari jumlah suara keseluruhan pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang Pilpres 2024.