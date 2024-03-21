Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Komika Open Donasi Dipakai Untuk Judi Slot? Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |14:39 WIB
JAKARTA - Di Okezone Updates hari ini, Kamis (21/3/2024), ada berita tentang petugas yang berusaha mengevakuasi mainan plastik yang tersangkut di jari seorang murid TK, di Gedongombo, Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya korban tengah bermain bersama temannya. Namun saat jari dimasukkan ke mainan plastik, ternyata sulit dilepas. Akibatnya, jari sang murid menjadi bengkak.

Setelah kurang lebih 15 menit akhirnya petugas berhasil melepaskan mainan yang tersangkut di jari mungil korban menggunakan tang. Beruntung meski jari sang murid sempat membengkak, namun mainan plastik yang tersangkut bisa dilepas tanpa luka atau goresan sedikit pun di jari.

Selain informasi tadi juga ada berita tentang Komika Singgih Sahara yang trending di media sosial. Komika asal Semarang, Jawa Tengah ini diburu para donatur karena diduga menyalahgunakan uang donasinya untuk keperluan pribadi, game, dan diduga judi slot.

Sejak 2021, diketahui Singgih membuka donasi melalui Kita Bisa untuk membiayai pengobatan ibu kandung dan anaknya. Ia bahkan sudah mendapat Rp20 juta/bulan dengan total sebanyak Rp250 juta.

