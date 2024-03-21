Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilpres 2024, Ganjar Bakal Legowo Apapun Putusan MK soal PHPU

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |15:32 WIB
Pilpres 2024, Ganjar Bakal Legowo Apapun Putusan MK soal PHPU
Ganjar Pranowo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku bakal legowo atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Namun, ia mengaku bakal mengikuti proses hukum itu terlebih dahulu.

Ganjar awalnya mengatakan, permohonan PHPU yang akan dilayangkan pasangan Ganjar-Mahfud MD salah satunya untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dugaan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. Ia menyebut selaras atau tidaknya catatan itu akan terungkap di persidangan.

"Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik, apapun keputusannya, kita akan legowo,” ucap Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Halaman:
1 2
      
