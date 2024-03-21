Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Tolak Hasil Pemilu 2024 yang Ditetapkan KPU

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |16:09 WIB
Partai Perindo Tolak Hasil Pemilu 2024 yang Ditetapkan KPU
Perindo tolak hasil Pemilu 2024 (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menegaskan tidak akan menandatangani hasil keputusan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq menanggapi penetapan hasil rapat pleno terbuka Pemilu 2024 oleh KPU pada Rabu 20 Maret 2024.

"Sikap Partai Perindo sangat tegas dan jelas tidak menandatangani seluruh hasil rekap yang ada di KPU terkait dengan Pileg maupun Pilpres," kata Ahmad Rofiq di Kantor DPP Perindo, Kamis (21/3/2024).

Dia menegaskan, terdapat berbagai kecurangan dan skenario yang dilakukan selama pemilu baik sebelum pemilu, saat pelaksanaan dan setelah pemungutan suara.

"Dalam pemilu kali ini paling penuh masalah dan penuh rekayasa. Banyak sekali kecurangan yang ditampakkan baik sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan," jelasnya.

Lebih detail dia mengatakan aparat, pimpinan di daerah dan penyelenggara memiliki banyak menjadi catatan dalam Pemilu 2024. Dengan berbagai kecurangan yang ada, Perindo mendorong percepatan dilakukannya hak angket di parlemen.

"Hak angket itu satu-satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan. Kecurangan atas praktik-praktik yang telah melanggar dan tentu itu berpengaruh hasil dari Pemilu," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
