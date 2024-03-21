Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bendera NasDem di Markas AMIN Diturunkan Relawan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |16:43 WIB
Bendera NasDem di Markas AMIN Diturunkan Relawan!
Relawan turunkan paksa bendera NasDem di Markas AMIN (Foto: Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Relawan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menurunkan bendera Partai Nasdem di Markas Pemenangan AMIN di Jl. Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Relawan yang bernama Zacky itu kecewa terhadap sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran. Padahal, saat ini Timnas AMIN sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Zacky mengaku sebagai anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI). Aksi Zacky yang mengenakan pakaian loreng-loreng tersebut secara tiba-tiba menurunkan bendera NasDem.

Pada kesempatan itu, Zacky mengaku kecewa atas sikap para pimpinan Partai NasDem. "Betul-betul saya miris dengan keadaan saat ini. Indonesia dipimpin rezim komunis selama dua periode," ungkapnya.

Zacky menilai elite Partai NasDem inkonsistensi dengan apa yang dilakukan oleh partai Koalisi Perubahan. "Karena beliau sudah berkumpul dengan mereka. Menurut berita Nasdem ini sudah menerima hari keputusan dan mengucapkan selamat (pada Prabowo-Subianto)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
