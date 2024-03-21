Perindo Nilai Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menilai perlu adanya partai yang berada di luar pemerintahan dalam proses demokrasi. Proses itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan proses berjalannya pemerintahan.

"Saya berharap begini ada yang di dalam ada yang di luar (pemerintahan). Jadi demokrasi akan seimbang jika ada check and balance," kata Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq, Kamis (21/3/2024).

Meski memberika apresiasi atas sikap kenegarawananya, dia menilai lebih tepat ada pihak yang berada di luar pemerintahan. Hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk memperkaya pemikiran untuk membangun bangsa.