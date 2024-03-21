Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo: Kejahatan Politik di Pemilu 2024 Harus Dibongkar agar Tak Terulang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |17:16 WIB
Perindo: Kejahatan Politik di Pemilu 2024 Harus Dibongkar agar Tak Terulang
Yusuf Lakaseng (Foto: MPI/Aldhi)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan politik dalam Pemilu 2024 tak bisa dibiarkan. Perindo pun menyuarakan agar kejahatan itu dibongkar demi terjaganya demokrasi di Indonesia ke depannya.

Menurutnya, Pemilu 2024 ini tak lepas dari intervensi kekuasaan hingga terjadi pengerahan aparat yang masif, termasuk aparat desa. Ditambah lagi, masifnya politisasi bansos yang ditebur demi kemenangan paslon tertentu.

 BACA JUGA:

"Itu kejahatan politik yang tak bisa dibiarkan, maka pertama ini harus dibongkar agar kejahatan ini tak terulang dilakukan pemerintahan selanjutnya," ujar Yusuf dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

