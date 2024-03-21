Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Minta DPR RI Percepat Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |17:36 WIB
Perindo Minta DPR RI Percepat Gulirkan Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu 2024
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq (Foto: MPI/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo mendorong DPR RI agar mempercepat menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Hal ini penting untuk membongkar berbagai kejahatan politik sehingga tak dipraktikkan lagi di pemilu mendatang.

"Intinya Partai Perindo terus mendorong agar hak angket akan dilakukan percepatan," kata Sekertaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq dalam konferensi pers menyikapi penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Dia menilai, percepatan hak angket tersebut perlu dilakukan untuk mengurai berbagai persoalan selama pemilu 2024. Pengurai kecurangan tersebut perlu dilakukan ahar peristiwa yang sama tidak terjadi di masa depan.

 BACA JUGA:

"Hak angket itu satu satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan. Kecurangan atas praktik praktik yang telah melanggar," jelasnya.

Partai Perindo menilai praktik kecurangan yang terjadi selama proses pemilu telah terbukti mempengaruhi hasil. "Tentu dengan praktik-praktik kecurangan itu berpengaruh hasil dari pemilu," bebernya.

