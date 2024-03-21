7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Divonis Hukuman Percobaan karena Palsukan DPT Pemilu 2024

Sidang kasus pidana Pemilu 2024 dengan terdakwa 7 anggota PPLN Kuala Lumpur di PN Jakarta Pusat (Foto: MPI/Nur Khabibi)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis tujuh terdakwa Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur, Malaysia dengan hukuman pidana empat bulan penjara.

Majelis Hakim meyakini, ketujuh terdakwa tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan melalukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih baik yang menyuruh, yang melakukan maupun yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 544 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Umar Faruk, terdakwa II Tita Octavia Cahya Rahayu, terdakwa III Dicky Saputra, terdakwa IV Aprijon, terdakwa V Puji Sumarsono, terdakwa VI A. Khalil, Terdakwa VII, Masduki Khamdan Muchamad dengan pindana masing-masing selama empat bulan," ujar Hakim saat membacakan amar putusan, Kamis (21/3/2024).

BACA JUGA: