Soal Jatah Menteri, Prabowo ke PAN: Mungkin Kaget Mengajukan X Dikasih Bisa Lebih

JAKARTA - Prabowo Subianto, calon presiden yang memenangkan perolehan suara Pilpres 2024 memberi sinyal akan memberi jatah kursi kabinet ke Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, ia memperkirakan, jatah kursi kabinet untuk kader partai berlambang matahari putih itu akan lebih dari yang diminta.

Prabowo berkata, dirinya sangat nyaman berada di lingkungan PAN. Menurutnya, kader PAN selalu ada di mana-mana. Ia berkata, kader PAN selalu hadir dan setia kala ada kegiatan di daerah.

"Karena itu lah sekarang saudara-saudara mungkin akan melihat bahwa Prabowo Subianto tidak akan pernah melupakan mereka-mereka yang berjuang," tutur Prabowo saat memberi sambutan di acara buka puaaa bersama dengan jajaran PAN di Kantor PAN, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).

Untuk itu, Prabowo berseloroh ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa agar tidak kaget bila mendapat kursi lebih banyak dari yang diharapkan.