HOME NEWS NASIONAL

Catatan Kritis Partai Perindo Terkait Pelaksanaan Pemilu 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |20:21 WIB
Catatan Kritis Partai Perindo Terkait Pelaksanaan Pemilu 2024
Konferensi pers di Kantor DPP Partai Perindo (Foto: MPI/Ari)
JAKARTA - Waketum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia telah tercederainya dengan berbagai penyimpangan dilakukan penguasa untuk memenangkan pihak yang didukungnya pada Pemilu 2024. Ia berharap praktik kecurangan itu tak lagi terjadi ke depannya.

"Saya berharap ke depan perlu menjadi perhatian harus ada semacam konsolidasi penting di dalam aktivitas proses kepolitikan kita," ujarnya saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Menurutnya, secara teknikalitas, menjadi penting Undang-Undang Pemilu direvisi. Pembahsan segera tentang pemisahan kembali antara Pilpres dan Pileg, serta parlementary threshold dan presidential threshold pun menjadi sangat penting untuk dilakukan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
