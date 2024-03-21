JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan sekarang banyak orang ingin bertemu dengannya untuk minta jabatan. Ia mengaku suah diwanti-wanti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait fenomena titip jabatan tersebut.
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sambutannya saat buka puasa bersama jajaran DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (21/3/2024).
Mulanya, Prabowo mengaku PAN merupakan partai yang mudah untuk diajak berkawan.
